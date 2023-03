Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Radfahrer leicht verletzt

Erfurt (ots)

Bei einem Verkehrsunfall wurde am Freitagabend ein Radfahrer in Erfurt leicht verletzt. Der 55-Jährige war mit seinem Rad auf der Blücherstraße in Erfurt unterwegs gewesen. Er befuhr den Kreisverkehr und wollte auf die Straße Am Herrenberg abbiegen. Eine 42-jährige Audi-Fahrerin wollte aus der Dornheimstraße kommend ebenfalls in den Kreisverkehr einfahren. Sie übersah den Radfahrer und stieß mit ihm zusammen. Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein Krankenhaus. An Auto und Fahrrad entstand Sachschaden. Gegen die Audi-Fahrerin wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. (SO)

