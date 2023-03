Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mutprobe führt zu Anzeige

Erfurt (ots)

Eine Mutprobe brachte einen 18-Jährigen am Wochenende eine Strafanzeige ein. Der junge Mann war mit einer Gruppe am Freitagabend in der Erfurter Innenstadt unterwegs gewesen. Um seinen Mut zu beweisen, sollte er an der Fassade der Thüringer Staatskanzlei nach oben klettern. Ein Wachmann wurde auf das Treiben aufmerksam, als der 18-Jährige neben dem Haupteingang mehrere Meter erklommen hatte. Eine Polizeistreife stellte den jungen Mann. Er erhielt eine Strafanzeige wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell