Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Hunde von Zug erfasst

Sulzbach an der Murr (ots)

Zwei im Gleisbereich befindliche Hunde wurden am gestrigen Montag (18.12.2023) auf Höhe Sulzbach an der Murr von einem Zug erfasst und erlitten hierdurch tödliche Verletzungen. Bisherigen Informationen zufolge sollen die beiden Hunde am gestrigen Abend aus bislang noch ungeklärten Gründe aus einem Außengehege in der Nähe der Bahnschienen entkommen und anschließend in den Gleisbereich gelaufen sein. Ein auf der Strecke zwischen Stuttgart und Schwäbisch Hall verkehrender Zug erfasste die beiden Hunde daraufhin gegen 21:00 Uhr und verletzte sie hierbei tödlich. Alarmierte Einsatzkräfte konnten die toten Tiere wenig später im Gleisbereich feststellen und bergen. Hierfür wurde der Zugverkehr auf besagter Strecke für knapp eine Stunde unterbrochen, wodurch es zu Verzögerungen im Bahnverkehr kam.

