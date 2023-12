Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 51-Jährige am Böblinger Bahnhof bestohlen

Böblingen (ots)

Am gestrigen Donnerstag (21.12.2023) wurde eine Reisende am Böblinger Bahnhof durch einen 31-Jährigen und seine zwei 15 und 18 Jahre alten Begleiterinnen bestohlen. Die Bundespolizei konnte die Tatverdächtigen wenig später am Stuttgarter Hauptbahnhof stellen. Gegen 18:00 Uhr entwendeten die drei 15, 18 und 31 Jahre alten ukrainischen Staatsangehörigen offenbar den Geldbeutel und das Mobiltelefon einer 51 Jahre alten Reisenden, als diese gerade die Treppen zum Bahnsteig 5 hinauflief. Eine aufmerksame Zeugin wurde wohl auf den Vorfall aufmerksam und informierte die Geschädigte umgehend über deren Verlust. Die 51-Jährige soll den Tatverdächtigen daraufhin nachgelaufen sein und sie kurze Zeit später eingeholt haben. Am Busbahnhof sprach die 51-Jährige die drei Personen offenbar schließlich an und erhielt ihren Geldbeutel zurück, aus welchem das Trio jedoch Bargeld entnommen haben soll. Mit diesem Bargeld und dem Mobiltelefon flohen die zwei Frauen und der Mann daraufhin über die Gleise in unbekannte Richtung. Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Ermittlungen, konnten die Tatverdächtigen kurze Zeit später von Einsatzkräften der Bundespolizei am Stuttgarter Hauptbahnhof festgestellt und einer Kontrolle unterzogen werden. Das hierbei aufgefundene Diebesgut wurde sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls eingeleitet. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen Bargeld, EC- und Kreditkarten, Ausweisdokumente und Mobiltelefone am Körper verteilt mit sich zu führen und Gegenstände wie Koffer und Taschen nie unbeaufsichtigt zu lassen.

