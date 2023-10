BPOL-KL: Frau von Zug erfasst - Bundespolizei ermittelt nach Personenunfall

Worms (ots) - Am 23. September 2023 gegen 17:45 Uhr meldete ein 60-jähriger Mann den Diebstahl seines Fahrrades bei der Bundespolizei in Mainz. Er hatte den ca. 2000EUR teuren Drahtesel am Mittag in der Haupthalle des Bahnhofes in Worms abgestellt ohne ihn anzuschließen, um kurz in einem Geschäft etwas zu kaufen. Als er nach wenigen Minuten zurückkam, war sein Rad verschwunden. Die durch die Bundespolizei veranlasste ...

