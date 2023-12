Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 07.12.23

Eschwege (ots)

Auto angefahren

Um 18:45 Uhr befuhr gestern Abend eine 64-jährige Eschwegerin mit ihrem Pkw die Straße "Neustadt" in Eschwege. Dabei streifte sie mit ihrem Pkw einen geparkten Opel Corsa, der dadurch am linken hinteren Kotflügel beschädigt wurde. Der Gesamtschaden wird mit ca. 2200 EUR angegeben.

Wildunfall

Um 02:25 Uhr kollidierte vergangene Nacht ein 49-Jähriger aus Hannover, der auf der B 27 mit einer Sattelzugmaschine zwischen Eltmannshausen und Strahlshausen unterwegs war, mit einem Reh. Das Reh überlebte den Aufprall nicht; am der Zugmaschine entstand ein Sachschaden von ca. 1500 EUR.

Fahren unter Drogeneinfluss, Verfolgungsfahrt

Um 20:22 Uhr beabsichtigte gestern Abend eine Streife der Polizeistation Eschwege in der Niederhoner Straße in Eschwege einen Kleinkraft-Roller anzuhalten und zu kontrollieren. Den mehrfachen Anhaltesignalen kam der Fahrer (43-Jähriger aus Eschwege) jedoch nicht nach. Der Fahrer beschleunigte stattdessen und fuhr in den Kreisverkehr am Stadtbahnhof ein. Diesen verließ er verbotswidrig in Höhe der Sackgasse der Friedrich-Wilhelm-Straße (Persil-Uhr) über den dortigen Bordstein zwischen den Pollern hindurch, so dass der Streifenwagen nicht folgen konnte. Teils mit überhöhter Geschwindigkeit und unter Missachtung der Verkehrsregeln ging es wieder zurück zur Max-Woelm-Straße, Augustastraße und "Struth". Letztendlich gelang es mit Unterstützung eines zweiten Streifenwagens den Fahrer zu stoppen. Während ein Polizeibeamter ihn versuchte festzuhalten, beschleunigte der 43-Jährige wieder das Krad, wodurch dieses dann hinfiel und leicht beschädigt wurde. Dem 43-Jährigen wurden Handfesseln angelegt, er wurde anschließend zur Polizeistation sistiert. Wie sich herausstellte, war er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln (Amphetamine) das Kleinkraftrad gefahren. Daher wurde eine Blutentnahme angeordnet, die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Zudem steht der 43-Jährige in Verdacht, keine gültige Fahrerlaubnis zu besitzen. Wegen der rücksichtslosen Fahrweise bei der Flucht vor der Polizei wurde ein weiteres Verfahren gem. 316 StGB - verbotene Kraftfahrzeugrennen eingeleitet.

Polizei Sontra

Auffahrunfall

12.000 EUR Sachschaden entstanden bei einem Unfall, der sich gestern Mittag, um 13:44 Uhr, zwischen Wichmannshausen und Datterode ereignet hat. Ein 69-Jähriger aus Waldkappel musste aufgrund eines Pannenfahrzeuges abbremsen, was die nachfolgende 63-Jährige aus der Gemeinde Ringgau zu spät bemerkte, und dadurch mit ihrem Pkw auffuhr. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Fahrerinnen blieben unverletzt.

Unfallflucht

Um 12:50 Uhr befuhr gestern Mittag eine 20-jährige Eschwegerin mit ihrem Pkw die B 7 von Netra in Richtung Rittmannshausen. Ihr entgegen kam ein Auto, das in der Kurve zu weit auf die Gegenfahrbahn geriet. Die 20-Jährige musste daher mit ihrem Pkw nach rechts ausweichen, wodurch es zum Zusammenstoß mit einem dort aufgestellten Verkehrsschild kam. Am Pkw entstand Sachschaden. Bei dem entgegenkommenden Pkw soll es sich um einen Kombi mit "ESW-Kennzeichen" handeln. Hinweise: 05653/97660.

Polizei Hessisch Lichtenau

Versuchter Wohnungseinbruch

Zwischen dem 05.12.23, 20:00 Uhr und dem 06.12.23, 16:45 Uhr wurde in der Leipziger Straße in Fürstenhagen die Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus aufgehebelt. Die Wohnungsinhaberin bemerkte bei ihrer Rückkehr, dass die Tür einen Spalt aufstand, augenscheinlich wurde aber nichts entwendet. Der Sachschaden an der Tür wird mit ca. 100 EUR angegeben. Hinweise: 05602/93930.

