Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 50-Jähriger uriniert in Mülleimer und attackiert Einsatzkräfte

Ulm (ots)

Zu einem tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte durch einen 50-jährigen Mann ist es in der gestrigen Nacht (04.01.2024) am Ulmer Hauptbahnhof gekommen. Gegen 23:00 Uhr soll der deutsche Staatsangehörige zunächst in einen in der Haupthalle aufgestellten Mülleimer uriniert und dabei nicht auf die Ansprache der hinzukommenden Mitarbeitenden der Deutschen Bahn reagiert haben. Die daraufhin alarmierten Einsatzkräfte des Bundespolizeireviers Ulm konnten den Mann noch vor Ort antreffen und einer Kontrolle unterziehen. Von Beginn an verhielt sich der augenscheinlich alkoholisierte 50-Jährige aggressiv gegenüber der Streife und lies sich durch diese auch nicht beruhigen. Nachdem er mehrfach aggressiv auf die Einsatzkräfte zugegangen war und versucht hatte einen 33-jährigen Beamten zu schlagen, wurde der in Ulm wohnhafte Beschuldigte zu Boden gebracht und zur Dienststelle mitgenommen. Verletzt wurde hierbei niemand. Den 50-Jährigen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren der Bundespolizei unter anderem wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und der Verunreinigung von Bahnanlagen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell