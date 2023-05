Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Drei Pedelecs gestohlen

Bocholt (ots)

Tatorte: Bocholt-Stenern, Gerhard-Domagk-Straße, und Bocholt, Münsterstraße;

Tatzeit: zwischen 14.05.2023, 18.00 Uhr, und 15.05.2023, 11.00 Uhr;

Aus Kellerräumen in zwei Mehrfamilienhäusern in Bocholt haben Unbekannte jetzt mehrere Elektrofahrräder gestohlen. Ein Fall hat sich in der Nacht zum Montag an der Gerhard-Domagk-Straße im Ortsteil Stenern abgespielt. Dort entwendeten die Täter zwei verschlossene Pedelecs vom Typ Haibike 27 Da Sduro Trekking beziehungsweise He Sduro Trekking in schwarz mit auffälligen orangefarbenen Elementen. Der zweite Fall ereignete sich in der gleichen Nacht an der Münsterstraße. Dort ließen die Unbekannten ein verschlossenes anthrazitfarbenes Fahrzeug vom Typ Rose Xtra Watt EVO mitgehen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02861) 2990. (to)

