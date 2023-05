Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Biemenhorst - Geräte in Kleingartenanlage gestohlen

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Töppingsesch;

Tatzeit: zwischen 29.04.2023, 15.00 Uhr, und 13.05.2023, 11.00 Uhr;

In einer Kleingartenanlage in Bocholt-Biemenhorst ist es zu einem Einbruch gekommen. Die Täter hatten sich gewaltsam Zugang zu einem Geräteraum verschafft und daraus zwei Heckenscheren und einen Kantenschneider entwendet. Auf dem Areal an der Straße Töppingsesch war es wie berichtet in der Nacht zum 08.05.2023 zu weiteren Einbrüchen gekommen - ein Zusammenhang ist nicht auszuschließen. Das Kriminalkommissariat in Bocholt bittet unter Tel. (02871) 2990 um Hinweise. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell