Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Muggensturm - Wohnungseinbruch, Hinweise erbeten

Muggensturm (ots)

Ein bislang Unbekannter soll sich am Donnerstag im Zeitraum zwischen 14:30 Uhr und 19:30 Uhr durch Aufhebeln eines Fensters Zutritt in ein Haus in der Karlsruher Straße verschafft haben. Im Inneren wurden offenbar sämtliche Schränke und Schubladen durchwühlt. Ersten Erkenntnissen zu Folge beläuft sich der entstandene Sachschaden auf mehrere hundert Euro. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeireviers Gaggenau unter der Rufnummer: 07225 9887-0 in Verbindung zu setzen.

/ng

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell