Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Einbruch in Wohnhaus

Velen (ots)

Tatort: Velen, Buchenweg;

Tatzeit: 18.12.2023, zwischen 18.30 und 21.45 Uhr;

Gewaltsam in ein Wohnhaus in Velen eingedrungen sind Unbekannte am Montagabend. Zu dem Einbruch am Buchenweg kam es zwischen 18.30 Uhr und 21.45 Uhr. Die Täter öffneten und durchwühlten Schränke. Sie entwendeten Schmuck und Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise an die Kripo in Borken unter Tel. (02861) 9000. (ao)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell