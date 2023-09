Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Unbekannter Täter bricht in Wohngebäude ein - Wer kann Hinweise geben?

Hessisch Oldendorf (ots)

Freitagnacht (29.09.2023) kam es gegen 02:10 Uhr im Sonnenweg in Hessisch Oldendorf, OT Höfingen, zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen, verschaffte sich ein unbekannter Täter über eine Tür gewaltsam Zutritt zu dem Wohngebäude. In diesem durchsuchte er anschließend die Räumlichkeiten nach möglichem Diebesgut. Anwohner wurden auf den Vorfall aufmerksam und informierten die Polizei. Der Täter flüchtete in unbekannte Richtung aus dem Objekt. Ob dabei Diebesgut erbeutet wurde, ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen.

Die umgehend zum Ereignisort hinzugezogenen Polizeikräfte, sowie ein Hubschrauber der Polizei, fahndeten nach dem Täter. Dieser konnte nicht mehr ausfindig gemacht werden. Die Polizei Hameln hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei bittet: Sollten Sie verdächtige Feststellungen machen oder ungewöhnliche Geräusche vernehmen, die auf einen möglichen Einbruch hindeuten, zögern Sie nicht und informieren Sie bitte umgehend Ihre Polizei unter dem Notruf 110! Bringen Sie sich nicht selbst in Gefahr.

Zeugen, die relevante Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Hameln unter der Telefonnummer 05151/933-222 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell