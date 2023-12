POL-BOR: Ahaus-Wüllen - Weihnachtsbaumverkauf Ziel von Einbrechern

Südlohn (ots) - Tatort: Südlohn-Oeding, Lindenstraße; Tatzeit: zwischen 16.12.2023, 00.00 Uhr, und 18.12.2023, 15.00 Uhr; Unbekannte haben in den vergangenen Tagen in Südlohn-Oeding eine elektronische Spielkonsole vom Typ Playstation 4 aus einem Jugendhaus gestohlen. Wie die Täter in das Gebäude an der Lindenstraße gelangt sind, ist unklar. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. ...

