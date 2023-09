Feuerwehr Böblingen

FW Böblingen: TAG DER OFFENEN TÜR DER FEUERWEHR BÖBLINGEN 2023

Böblingen (ots)

Die Feuerwehr Böblingen Abt. Böblingen veranstaltet am 17. September einen Tag der offenen Tür und lädt dazu von 11-17 Uhr die Bevölkerung aus Nah und Fern sehr herzlich in die Feuerwache im Röhrer Weg 12 ein. Unter dem Motto "Sehen-Erleben-Anfassen" möchten wir Ihnen einen unvergesslichen Tag bei der Feuerwehr Böblingen ermöglichen.

SEHEN Sie sich die imposante Ausrüstung der Feuerwehrfahrzeuge an und stellen Sie fachkundigem Personal Ihre Fragen rund um die umfangreiche Technik der Feuerwehr.

ERLEBEN Sie als Zuschauer die Arbeit der Feuerwehr live und aus nächster Nähe bei spannenden Schauübungen. Was interessiert Sie? Eine spektakuläre Rettung einer Person aus schwindelerregenden Höhen? Ein loderndes Inferno nach einer Fettexplosion? Diese und viele weitere Programmpunkte haben wir für Sie zusammengestellt.

ANFASSEN können Sie alles, was Sie nicht in Gefahr bringt und innerhalb Ihrer Griffweite liegt. Überzeugen Sie sich davon, wie Nahe die Feuerwehr mit ihrem Dienstleistungsangebot am Bürger trotz aller Professionalität ist. Eine Feuerwehr zum Anfassen eben!

Neben vielen Attraktionen für Groß und Klein darf die Verpflegung nicht zu kurz kommen. Sie können aus einem reichhaltigen Angebot aus warmen Speisen, Kuchen sowie Getränken auswählen.

Zeitplan des Programmes:

11:30 Uhr Vorführung Jugendfeuerwehr 12:15 Uhr Fettexplosion / Spraydosenzerknall 13:00 Uhr Rettung aus Höhen 13:45 Uhr Schauübung Verkehrsunfall 14:30 Uhr Löschangriff Wettkampfgruppe 15:00 Uhr Fettexplosion / Spraydosenzerknall 16:00 Uhr Schauübung Brand

Während der gesamten Veranstaltung haben Sie die Möglichkeit, mit der Drehleiter in luftige Höhen aufzufahren oder mit den Kleinsten eine Spielstraße zu besuchen. Das Angebot runden Info-Stände anderer Blaulichtorganisationen ab.

