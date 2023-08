Feuerwehr Böblingen

FW Böblingen: Ein einsatzreicher Tag für die Feuerwehr Böblingen

Böblingen (ots)

Der gestrige Mittwoch gestaltetet sich für die Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr Böblingen einsatzreich und zog sich bis in die frühen Morgenstunden des heutigen Donnerstags hinein.

16.08.2023 / 14:24 Uhr

Die Feuerwehr Böblingen wurde zu einem unklaren und stechenden Geruch in ein Mehrfamilienhaus am Böblinger Stadtgarten alarmiert. Die Feuerwehr erkundete das Gebäude unter Atemschutz und führte Messungen durch. Nachdem glücklicherweise keine Schadstoffe gemessen werden konnten, beendete die Feuerwehr den Einsatz.

16.08.2023 / 16:46 Uhr

Erneut ertönte der Alarmgong auf der Feuerwache in Böblingen. In einem Möbelgeschäft auf der Böblinger Hulb, hatte die automatische Brandmeldeanlage in einem Aufzugsschacht ausgelöst. Die Feuerwehr kontrollierte den betroffenen Bereich mittels einer Wärmebildkamera. Nachdem auch hier keine Gefahr festgestellt werden konnte, beendete die Feuerwehr Böblingen den Einsatz.

16.08.2023/ 17:05 Uhr

Der Löschzug befand sich auf Rückfahrt vom vorherigen Brandmeldealarm. Über Funk informiert die integrierte Leitstelle den Löschzug über einen Blitzeinschlag in Dagersheim. Eine Rauchentwicklung wäre bereits an einem Wohngebäude sichtbar. Höchste Eile war geboten und so traf der Löschzug nur wenige Minuten nach dem Hilfeersuch, in Dagersheim ein. Vor Ort konnte das gemeldete Lagebild bestätigt werden. Unmittelbar wurde ein Löschrohr für den Innenangriff sowie ein Rohr zur Brandbekämpfung über die Drehleiter in Stellung gebracht. Nachdem das betroffene Dach aufwändig geöffnet werden musste, wirkten die eingeleiteten Löschmaßnahmen. Im weiteren Verlauf beschäftigten die Nachlöscharbeiten die Feuerwehrleute aus Böblingen bis in die frühen Morgenstunden des nächsten Tages.

16.08.2023 / 17:10 Uhr

Kurz nachdem die ersten Maßnahmen zur Brandbekämpfung in Dagersheim eingeleitet waren, löste erneut eine Brandmeldeanlage in einem Betrieb auf der Böblinger Hulb aus. Organisatorisches Geschick war gefragt und so wurde ein weiterer Löschzug der Feuerwehr Böblingen, welcher durch die Drehleiter aus Sindelfingen ergänzt wurde, zum Paralleleinsatz entsandt. Eine ausgelöste Sprinkleranlage sorgte im Auslösebereich für einen Wasseraustritt. Ein Schadensfeuer konnte hier glücklicherweise nicht festgestellt werden.

16.08.2023 / 18:20 Uhr

Ein heftiges Unwetter zog über den Landkreis Böblingen und beschäftigt zahlreiche Feuerwehren im gesamten Kreis. Eine Vielzahl an Notrufen gingen in der integrierten Leitstelle des Landkreises Böblingen ein, welche ebenfalls auf der Feuerwache im Böblinger Röhrer Weg ansässig ist. Aufgrund des erhöhten Notrufaufkommens sind die Kolleginnen und Kollegen der Feuerwehr und des Deutschen Roten Kreuzes hoch konzentriert. Im Rahmen des Einsatzaufkommens wurde zusätzlich der Hintergrundalarm ausgelöst, welcher weiteres Leitstellenpersonal sowie einen Lagedienstführer in den Einsatz gebracht hatte.

16.08.2023 / 21:13 Uhr

Ein Teil des Löschzuges der Feuerwehr Böblingen hatte die Einsatzstelle in Dagersheim bereits wieder verlassen. Auf der Feuerwache laufen bereits aufwändige Aufräumarbeiten. Erneut ertönt der Alarm für den Löschzug. In einer Asylunterkunft in der Böblinger Schönaicher Straße, hatte die Brandmeldeanlage ausgelöst. Anstatt einem Brandereignis, wurde neben einem Druckknopfmelder eine bewusstlose Person vorgefunden, die sich in einem Krampfanfall und somit in einem akuten medizinischen Notfall befand. Die Feuerwehr übernahm sofort die medizinische Erstversorgung und führte parallel Erkundungsmaßnahmen im Gebäude durch. Nachdem der Patient an den Rettungsdienst übergeben war, beendete die Feuerwehr den Einsatz in der Schönaicher Straße.

16.08.2023 / 23:52 Uhr

Die in Dagersheim installierte Brandwache der Feuerwehr, entdeckte in der Nacht eine erneute Rauchentwicklung im Bereich des Dachstuhles, in welchem zuvor der Blitz eingeschlagen hatte. Erneut setzte sich die Feuerwehr zur Brandbekämpfung in Bewegung. Mittels der Drehleiter, unterstützt von örtlichen Handwerkern, wurde das Dach erneut geöffnet um Nachlöscharbeiten durchzuführen.

