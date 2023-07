Feuerwehr Böblingen

FW Böblingen: Ein Dankeschön für unsere Feuerwehr

Böblingen (ots)

Feuerwehrleute der Feuerwehr Böblingen, egal ob hauptberuflich oder ehrenamtlich, sind Tag und Nacht für die Einwohner*innen in Böblingen und Dagersheim da. Oftmals setzen sie ihre eigene Gesundheit oder gar ihr Leben auf Spiel wenn es darum geht, in Not Geratenen zu helfen. Die Feuerwehr Böblingen hat nun ein Dank der besonderen Art erreicht: Das Böblinger Ehepaar Zimmermann hat Grillwürste und Brötchen gespendet, um Dank für diesen ehrenhaften Einsatz zu sagen.

Frank Dietzel, einer der stellvertretenden Kommandanten, berichtet: "Frau und Herr Zimmermann aus Böblingen hatten uns kontaktiert, dass sie uns gerne etwas Gutes tun wollen. Über das Vorhaben haben wir uns sehr gefreut und schnell kam die Idee auf, beim Sommerabschluss beider Abteilungen etwas zum Grillen beizutragen". Aus der Idee wurden 300 Grillwürste nebst vegetarischer Alternative sowie ebenso viele Brötchen. Am vergangenen Freitag fand dann das Sommer-Grillfest für die beiden Abteilungen im Dagersheimer Feuerwehrhaus statt, bei dem sich die anwesenden Feuerwehrfrauen und -männer dankbar und begeistert von der Idee zeigten.

Bei der Übergabe des Grillguts erklärte das Ehepaar Zimmermann: "Wir sind vom Einsatz sowie dem Engagement der Feuerwehr beeindruckt und gleichzeitig froh, dass es diese Einrichtung gibt. Berichte über die zunehmende Bedrohung und Beleidigung von Einsatzkräften haben uns entsetzt - daher wollten wir ein kleines, aber positives Zeichen der Dankbarkeit setzen." Bereits im vergangenen Jahr hatten die beiden eine ähnliche Aktion für die Belegschaft des Böblinger Krankenhauses durchgeführt.

"Wir bedanken uns außerordentlich bei Frau und Herrn Zimmermann für die tolle Idee und die damit verbundene großzügige Spende. Es tut gut, zu wissen, dass wir in der Bevölkerung hohes Ansehen genießen und die Menschen wissen: Sie könne sich auf die Böblinger Feuerwehr jederzeit verlassen", betonte Frank Dietzel abschließend, bevor das Buffet eröffnet wurde.

Original-Content von: Feuerwehr Böblingen, übermittelt durch news aktuell