Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Zwei Kinder bei Verkehrsunfall verletzt

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 21.03.23, um 15:32 Uhr, ereignete sich in Sassenberg an der Einmündung Langefort / Hermann-Buschius-Straße ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 24-jährige Pkw-Führerin aus Ennigerloh befuhr die Hermann-Buschius-Straße in Richtung Langefort. Hier beabsichtigte sie, nach links auf die Straße Langefort einzubiegen. Zeitgleich befuhr eine 79-jährige Frau aus Beelen mit ihrem Pkw die Straße Langefort in östlicher Richtung. In Höhe des Einmündungsbereichs der beiden Straßen kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Hierbei wurden die beiden Kinder (vier und acht Jahre alt) der 24-jährigen Ennigerloherin, welche sich als Beifahrer mit im Fahrzeug befanden, leicht verletzt. Zur weiteren medizinischen Versorgung wurden diese mit einem Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt.

