Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung

Baden-Baden (ots)

Die Hintergründe eines Disputs am Donnerstagabend gegen 19 Uhr in einer Unterkunft in der Waldseestraße sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Beim Eintreffen der Polizeistreifen konnte ein leicht verletzter 20-Jähriger festgestellt werden. Er wurde mit einem Rettungswagen in eine nahe gelegene Klinik gebracht. Offenbar soll ein 28-Jähriger den Heranwachsenden nach verbalen Streitigkeiten attackiert haben. Beim Erblicken der Beamten flüchtete ein 28-Jähriger und rannte in ein angrenzendes Waldgebiet. Die hinzugezogenen Beamten der Polizeihundestaffel konnten den Flüchtigen ausfindig machen und vorläufig festnehmen. Während der Festnahme kam auch ein mitgeführtes Messer zum Vorschein. Bei der anschließenden Durchsuchung des Mannes wurde Marihuana sowie Scheingeld in der Jackentasche aufgefunden und sichergestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Ihn erwarten mehrere Strafanzeigen.

/ph

