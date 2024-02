Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Auffahrunfall

Offenburg (ots)

Ein Moment der Unachtsamkeit dürfte Ursache für einen Auffahrunfall am Donnerstagmittag auf der Freiburger Straße gewesen sein. Eine 42-jährige Opel-Fahrerin musste gegen 12 Uhr verkehrsbedingt abbremsen, um nach links in die Einmündung "Am unteren Mühlbach" abbiegen zu können. Der folgende Autofahrer erkannte dies nach ersten Erkenntnissen zu spät und fuhr auf den Opel auf. Hierbei zogen sich beide Fahrzeugführer leichte Verletzungen zu. An beiden Fahrzeugen entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro. /ha

