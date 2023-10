Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: 30-jähriger Mann wegen besonders schweren räuberischen Diebstahls in Untersuchungshaft. Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim

Heidelberg (ots)

Am 16.10.2023 begab sich um 16:22 Uhr ein 30-jähriger Mann in ein Lebensmittelgeschäft in Heidelberg-Handschuhsheim. Dort entnahm er Alkoholika sowie mehrere Takakdosen in einem Gesamtwert von 401,77 Euro aus der Auslage. Die Waren verpackte er in mitgeführten Einkaufstaschen und verließ anschließend das Geschäft ohne die entnommenen Waren zu bezahlen. Nach dem Passieren des Kassenbereichs wurde der Mann von einem Ladendetektiv angesprochen und aufgefordert, die entnommenen Waren zu bezahlen. Dem kam der 30-Jährige nicht nach und lief weiter. Als der Ladendetektiv nach den Einkaufstaschen griff, holte der Mann eine Glasflasche aus einer der Taschen und schlug mit dieser heftig gegen das Gesicht des Ladendetektivs. In der Absicht sich im Besitz des Diebesgutes zu erhalten, trat der 30-Jährige im weiteren Verlauf mit seinem rechten beschuhten Fuß gegen das linke Knie des Ladendetektivs und schlug ihm mit der Faust in den Bauch. Anschließend ergriff der Tatverdächtige mit einem Teil der entwendeten Waren die Flucht. Der Ladendetektiv erlitt durch den Schlag mit der Flasche eine ca. 5 bis 7 cm lange Wunde auf Höhe des rechten Jochbeins und durch den Tritt gegen das linke Knie Schmerzen. Der Tatverdächtige konnte gegen 23 Uhr durch die Polizei vorläufig festgenommen werden.

Die Staatsanwaltschaft Heidelberg beantragte daraufhin beim Amtsgericht Heidelberg Haftbefehl wegen Flucht- und Wiederholungsgefahr gegen den 30-Jährigen.

Der Tatverdächtige wurde am 17.10.2023 der zuständigen Haftrichterin am Amtsgericht Heidelberg vorgeführt, die den Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte. Anschließend wurde der Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

