FW Düren: Zimmerbrand in der Nordstadt

Düren (ots)

Am frühen Mittwochnachmittag wurde 13.40 h die Feuerwehr Düren zu einem Zimmerbrand alarmiert. Schon auf der Anfahrt gab es weitere Rückmeldung aus dem betroffenen Wohnhaus, dass Flammen aus dem Dachgeschoß austraten. Nach Eintreffen an der Einsatzstelle konnte durch eine Befragung der anwesenden Personen und einer kurzen Erkundung schnell sichergestellt werden, dass sich keine Personen mehr im Gebäude befinden. Somit konnte unmittelbar der Löschangriff über den Treppenraum des Gebäudes vorgetragen werden. Zeitgleich wurde die Drehleiter in Stellung gebracht um eine Entlastungsöffnung im Spitzboden zu schaffen. Die getroffenen Maßnahmen führten zu einem schnellen Löscherfolg. Aufgrund der Holzkonstruktion im Dachgeschoß musste Teile des Daches und der Innenverkleidung geöffnet werden um auch die letzten Glutnester ablöschen zu können. Es gab keine Verletzten und mit Ausnahme der betroffenen Dachgeschoßwohnung konnten die Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren. Diese musste jedoch wegen Brandschäden an der Elektrik des Hauses vorübergehend stromlos geschaltet werden Für die Dauer der Löschmaßnahmen musste die Straße sowohl für den Bus- als auch den Straßenverkehr gesperrt werden. Nachdem das Feuer gelöscht war und umfangreiche Lüftungsmaßnahmen eingeleitet wurden, konnte der Einsatz mit 30 Einsatzkräften der Feuerwehr Düren nach zwei Stunden beendet werden.

