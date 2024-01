Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Spitzenreiter 47 km/h zu schnell und geht einen Monat zu Fuß - Polizei misst Geschwindigkeit auf der B 271 bei Bockenheim

Bockenheim (ots)

Am 16.01.2024 führte der Geschwindigkeitsmesstrupp der Zentralen Verkehrsdienste der Polizeidirektion Neustadt in der Zeit vom 14:00 Uhr - 20:10 Uhr auf der B 271, Gemarkung Bockenheim, Fahrtrichtung Monsheim, in Höhe des dortigen Friedhofs eine Geschwindigkeitsmessung durch. Unrühmlicher Spitzreiter war ein Fahrzeugführer aus Bad Dürkheim, der anstatt der erlaubten 70 km/h mit 121 km/h gemessen wurde. Nach Abzug der Toleranz ergibt sich eine vorwerfbare Geschwindigkeit von 117 km/h und damit eine Überschreitung um 47 km/h. Ihn erwartet nun ein eimonatiges Fahrverbot, zwei Punkte im Fahreignungsregister und ein Bußgeld in Höhe von 640,- EUR. Auf 18 Fahrzeugführer kommt jeweils ein Bußgeld in Höhe von mindestens 60,- EUR zu, teilweise müssen sie auch mit einem Punkt im Fahreignungsregister rechnen. In 74 Fällen wird es zu einem Verwarngeld kommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell