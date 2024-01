Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Rollerfahrerin ohne Kennzeichen, ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss unterwegs

Grünstadt (ots)

Am 15.01.2024 gegen 14:30 Uhr wurde eine 34-jährige Rollerfahrerin in der Kirchheimer Straße in Grünstadt einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Kleinkraftroller (50 ccm) fiel den eingesetzten Beamten auf, da kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Die Rollerfahrerin konnte keine gültige Fahrerlaubnis aushändigen. Weiterhin wurden im Verlauf der Kontrolle drogentypischen Auffälligkeiten deutlich. Auf Nachfrage räumte sie den Betäubungsmittelkonsum ein, weswegen sie den freiwilligen Urintest ablehnte und direkt in eine Blutentnahme einwilligte.

Gegen die Fahrzeugführerin wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet und der Roller wurde sichergestellt.

