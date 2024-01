Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Personenkontrolle führt zum Auffinden von Betäubungsmitteln

Haßloch (ots)

Am späten Abend des 14.01.2024 wurde ein 30-Jähriger aus Haßloch in der Anilinstraße in 67454 Haßloch einer Personenkontrolle unterzogen. Hierbei konnten bei diesem eine größere Menge an Amphetamin aufgefunden und sichergestellt werden. Der 30 Jahre alte Haßlocher muss sich nun in einem Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

