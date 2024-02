Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oppenau - Vermehrte Diebstähle, Zeugen gesucht

Oppenau (ots)

Im Zeitraum zwischen Montag, 13:30 Uhr und Dienstag, 14 Uhr kam es zu mehreren Diebstählen. In der Straße "Am Farn" sollen drei bislang unbekannte Täter Sonnenbrillen und mehrere Ladekabel aus einem Peugeot entwendet haben. Aus einem weiteren, am selben Ort geparkten Peugeot, wurden offenbar ebenfalls Sonnenbrillen entwendet. Ersten Erkenntnissen zu Folge waren beide Autos unverschlossen. Insgesamt entstand ein Diebstahlschaden von rund 70 Euro, ein Sachschaden entstand nicht. Allem Anschein nach standen die Taten im Zusammenhang mit weiteren Diebstählen, die in der Nacht von Montag auf Dienstag verübt wurden. Die Polizei bittet nun um die Mithilfe von weiteren Geschädigten oder Zeugen, die einen der Vorfälle oder die bislang Unbekannten beobachtet haben und sachdienliche Hinweises geben können. Hinweise werden von den Beamten des Polizeipostens Oppenau unter der Rufnummer: 07804 910883 entgegengenommen.

