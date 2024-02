Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Emstek - räuberische Erpressung

Am 13. Februar 2024, gegen 22:18 - 22:23 Uhr kam es in einem Vorraum einer Bankfiliale an der Halener Straße zu einer räuberischen Erpressung. Das 47-jährige männliche Opfer befand sich am Geldausgabeautomaten, als plötzlich eine männliche Person zum Geldausgabefach griff. Der 47-Jährige konnte dies durch eine Abwehrbewegung verhindern. Anschließend wurde er unter Androhung von Gewalt genötigt Bargeld herauszugeben. Anschließend flüchtete die Person nach draußen und stieg dort in einen weißen Volskwagen Tiguan mit nicht deutschem Kennzeichen. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

- ca. 190cm groß - 20-30 Jahre alt - spricht akzentfrei deutsch - sehr schlanke Gestalt - dunklerer Teint - dunkle Jeans, weißes Hemd und Basecap

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Cloppenburg - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Dienstag, 13. Februar 2024, gegen 15:00 Uhr meldeten mehrere Zeugen einen Pkw mit auffälliger Fahrweise. Im Rahmen einer Überprüfung des Fahrzeugführers konnte ein Atemalkoholwert von 1,78 Promille festgestellt werden. Bei dem 62-jährigen Mann aus Cloppenburg wurde eine Blutentnahme durchgeführt, ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Molbergen/OT Dwergte - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 05. Februar 2024, gegen 15:00 Uhr kam es in der Straße Wöstenweg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer sei gegen eine Straßenlaterne gefahren und habe sich anschließend von der Unfallörtlichkeit entfernt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Molbergen (Tel.: 04475/94122-0) entgegen.

Cappeln - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 13. Februar 2024, gegen 12:45 Uhr befuhr ein 54-jähriger Mann aus Wilhelmshaven mit seinem Sattelschlepper samt Auflieger die Cappelner Straße von Sevelten kommend in Fahrtrichtung Cappeln. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer, ebenfalls mit Sattelschlepper und Auflieger kam dem 54-Jährigen entgegen und missachtete das Rechtsfahrgebot und überfuhr die Mittellinie. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste der 54-Jährige nach rechts ausweichen, hierdurch fuhr er mit seinem Sattelzug in den Graben. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer setze seine Fahrt unbeirrt fort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Lastrup - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 13. Februar 2024, gegen 19:00 Uhr befuhr ein 25-jähriger Mann aus Emstek mit seinem Pkw die Ziegelstraße aus Richtung Schnelten kommend. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr mit seinem Transporter die Ziegelstraße und kam dem 25-Jährigen entgegen. Der Transporter sei mittig auf der Fahrbahn gewesen, so dass der Emsteker mit seinem Pkw ausweichen musste, von der Straße abkam und mit einem Baum kollidierte. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lastrup (Tel.: 04472/93286-0) entgegen.

