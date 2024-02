Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Diebstahl von Baustellengelände

Von Freitag, 09. Februar 2024, 17:00 Uhr bis Montag, 12. Februar 2024, 06:20 Uhr begaben sich unbekannte Täter an der Oldenburger Straße auf ein frei zugängliches Baustellengelände. Hier verschafften sie sich Zugang zu einem im Rohbau befindlichen Gebäude und entwendeten diverse Baustellenutensilien. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Damme - Einbruch in Einfamilienhaus

Am Montag, 12. Februar 2024, im Zeitraum von 08:00 Uhr bis 13:30 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus an der Eichendorffstraße. Dort entwendeten sie unter anderem Schmuck. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 10.000,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 12. Februar 2024, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer eine Gartenhecke im Kurvenbereich der Straße Weizenkamp. Er entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Die Schadenshöhe wird auf 200,00 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel: 04441/943-0) entgegen.

Goldenstedt - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person / Zeugenaufruf

Am Montag, 12. Februar 2024 befuhr ein 50-jähriger Mann aus Goldenstedt mit einem Sattelschlepper die L 344/Barnstorfer Straße in Fahrtrichtung Goldenstedt. Im Kurvenbereich wurde er durch einen bislang unbekannten Pkw-Fahrer geschnitten. Der Lkw-Fahrer wich nach rechts aus, kam von der Fahrbahn ab und kippte mit dem Sattelschlepper in der aufgeweichten Berme um. Der Pkw setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Durch den Unfall wurden Pkw, die auf einem naheliegenden Betriebsgelände geparkt wurden, durch herumfliegende Mauerteile, Steine und Schlamm zum Teil stark beschädigt. Um den Lkw zu bergen, musste die Landstraße zeitweise voll gesperrt werden. Zudem gab es starke Verunreinigungen durch auslaufenden Diesel, welche durch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Goldenstedt und Lohne beseitigt wurden. Der Lkw-Fahrer zog sich durch den Unfall leichte Verletzungen zu. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise zum unbekannten Pkw-Führer nimmt die Polizei in Goldenstedt (Tel.: 04444/96722-0) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall mit einer tödlich verletzten Person

Am Montag, 12. Februar 2024, gegen 16:58 Uhr kam es auf der B 69 zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 20-jährige Frau aus Vechta befuhr mit ihrem Pkw die B 69, in Fahrtrichtung Oldenburg. In Höhe einer langgezogenen Rechtskurve, kurz nach der Abfahrt zur Lohner Straße, scherte die 20-Jährige aus um zu überholen. Zeitgleich befuhr ein 41-jähriger Mann aus Diepholz mit seinem Lkw die B 69 in Fahrtrichtung Diepholz. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei welchem die 20-Jährige tödliche Verletzungen erlitt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell