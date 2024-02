Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - PKW-Diebstahl

Am Montag, 12. Februar 2024, im Zeitraum von 18:00 Uhr bis 19:50 Uhr entwendeten unbekannte Täter einen weißen Volkswagen, Tiguan, mit Cloppenburger Ortskennzeichen, welcher vor einer Fahrschule an der Straße Landwehr abgestellt worden war. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Der Geschädigte parkte seinen Pkw am Sonntag, 11. Februar 2024, im Zeitraum von 10:15 Uhr bis 12:30 Uhr auf einem Parkplatz an der Osterstraße. Durch einen anderen Verkehrsteilnehmer wurde der Pkw des Geschädigten, ein Volskwagen Tiguan in schwarz, an der linken Fahrzeugseite stark beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Der Schaden wird auf rund 1650,00 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Essen - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 08. Februar 2024, gegen 22:45 Uhr beschädigte ein Pkw einen Baum sowie ein Verkehrsschild an der Lastruper Straße, Ecke Alter Dorfweg im Ortsteil Herbergen. Anwohner hatten einen Knall wahrnehmen können, der Unfallverursacher entfernte sich jedoch von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Essen (Tel.: 05434/9247010) entgegen.

