Cloppenburg/Vechta (ots) - Dinklage - Einbruch in ein Einfamilienhaus In der Zeit zwischen Samstag, 10. Februar 2024, 17.30 Uhr und Sonntag, 11. Februar 2024, 10.00 Uhr, brach eine bislang unbekannte Person in ein Einfamilienhaus in der Maximilianstraße ein. Die Räumlichkeiten wurden nach Diebesgut durchsucht. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter ...

