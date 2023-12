Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht- 11-jähriger Radfahrer verletzt

Osnabrück (ots)

Am Dienstagmorgen gegen 07.35 Uhr kam es in der Katharinenstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 11- Jähriger befuhr mit seinem Fahrrad die obengenannte Straße in Richtung Westen und beabsichtigte bei grünzeigender Radverkehrsanlage den Heger-Tor-Wall über den Fahrradweg zu überqueren. Dabei kam es auf dem Radweg zum Zusammenstoß mit einem grau silbernen VW- Passat, der ebenfalls beabsichtigte von der Katharinenstraße nach rechts auf den Heger-Tor-Wall abzubiegen. Der Autofahrer erkundigte sich kurz über den Gesundheitszustand des Jungen und fuhr anschließend unerlaubt fort. Der 11- Jährige wurde bei dem Sturz leicht verletzt. Die Polizei bittet nun Zeugen, die Hinweise zu dem Flüchtigen geben können, sich bei der Polizei unter 0541/327-2215 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell