POL-Pforzheim: (Enzkreis) Niefern-Öschelbronn - Streit zwischen Verkehrsteilnehmern eskaliert

Niefern (ots)

Am Dienstag sind in der Hebelstraße ein Autofahrer und ein Radfahrer in einen handfesten Streit geraten.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen stand gegen 15:50 Uhr ein 20-jähriger Renault-Fahrer verkehrsbedingt an der Kreuzung Hauptstraße/Hebelstraße. Die Ampel stand auf "Rot", als offenbar ein bislang unbekannter Radfahrer an den wartenden Autos vorbeifuhr und wohl bei Rotlicht nach rechts in die Hebelstraße abbog. Kurz darauf konnte auch der Renault-Fahrer in die Hebelstraße abbiegen und traf dort wieder auf den Radfahrer. Nach anfänglichen verbalen Streitigkeiten kam es schließlich zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der beide Beteiligten offensichtlich verletzt wurden. Während der Pkw-Fahrer mit seinem Mobiltelefon die Polizei verständigte, setzte sich der verletzte Radfahrer auf sein Fahrrad und verließ die Örtlichkeit in Richtung Friedenstraße. Der Mann war zu diesem Zeitpunkt vermutlich in Begleitung einer weiblichen Fahrradfahrerin. Die beiden fuhren über die Kelterstraße in Richtung Friedenstraße und bogen dort nach rechts ab. Der 20-jährige Auto-Fahrer musste zur Behandlung seiner verletzungen in ein Krankenhaus transportiert werden. Die beiden geflüchteten Radfahrer können wie folgt beschrieben werden: Der bislang unbekannte Radfahrer war mit einem schwarzen Mountainbike unterwegs, eventuell handelte es sich hierbei um ein E-Bike, beziehungsweise Pedelec.

Der Mann war zwischen 40 und 50 Jahre alt, etwa 180-185 cm groß und hatte eine sportliche Figur. Er trug schwarze Fahrradkleidung und einen Helm. Er soll aufgrund der Auseinandersetzung Verletzungen im Gesicht davongetragen haben. Seine weibliche Begleitung, welche sich an der Auseinandersetzung nicht beteiligte, wurde ebenfalls zwischen 40 und 50 Jahre geschätzt. Sie war etwa 175-180 cm groß und hatte lange lockige blonde Haare und sehr blaue Augen. Sie war vermutlich mit einem weißen Mountainbike unterwegs.

Der Polizeiposten Niefern-Öschelbronn ist mit den Ermittlungen beauftragt und bittet Zeugen, sowie Hinweisgeber, die Angaben zu den beiden Radfahrern machen können, sich beim Polizeirevier Mühlacker, unter der Rufnummer 07041/9693-0, in Verbindung zu setzen.

