Polizei Bochum

POL-BO: Treckeraufzug durch das Ruhrgebiet

Kreise Borken, Kreis Recklinghausen, Dortmund, Essen, Bottrop, Bochum (ots)

Am Montag startete gegen 05.00 Uhr in Raesfeld (Kreis Borken) ein Aufzug mit 47 Traktoren und einem Lkw von Raesfeld in Richtung Ruhrgebiet. Die Versammlung war im Zuge der Protestwoche der Landwirte bei der Kreispolizeibehörde Borken angezeigt worden.

Die Polizei begleitet den Aufzug mit ortskundigen Einsatzkräften. Ziel des Polizeieinsatzes ist es, die Versammlung zu schützen und die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Verkehrsteilnehmende müssen mit Beeinträchtigungen rechnen.

Die Polizei bittet um vorsichtige und rücksichtsvolle Fahrweise in den jeweils betroffenen Bereichen.

Der Kreispolizeibehörde Borken wurde die Gesamteinsatzleitung übertragen. Örtliche Anfragen zu aktuellen Verkehrsbeeinträchtigungen beantworten die Pressestellen der jeweiligen Polizeibehörden.

Anbei der geplante Streckenverlauf:

Bereich Kreispolizeibehörde Borken

Vennekenweg - Diestegge - Borkener Straße - B70 - B224 Richtung Dorsten - Verlassen des Bereichs KPB Borken in Richtung PP Recklinghausen

Bereich Polizeipräsidium Recklinghausen

B224 - links auf B54 Richtung Haltern am See - rechts auf Flaesheimer Damm - links auf Westruper Str. - weiter auf Hullerner Str. - links auf E- versumer Str. - Kreisverkehr 1. Ausfahrt B235 Richtung Datteln - links auf Waltroper Str. - weiter auf Münsterstraße - weiter auf Wilhelmstraße - weiter auf Leveringhäuser Str. - weiter auf Mengeder Str. - Verlassen des Bereichs PP Recklinghausen in Richtung PP Dortmund

Bereich Polizeipräsidium Dortmund:

weiter auf Emscherallee - weiter auf Hülshof - weiter auf Huckarder Str. - hinter Unterführung Mallinckrodtstraße links weiter auf Huckarder Str. - weiter auf Hein- rich-August-Schulte-Straße - links auf Unionsstraße - rechts auf Treiberstraße - weiter auf Grüne Str. - weiter auf Steinstraße - rechts auf B54 - Umrundung "City- Ost" auf B54 - östliche Ausfahrt Rheinische Str. - weiter auf Heyden-Rynsch-Straße - weiter auf Martener Str. - weiter auf Westermannstraße - rechts auf Limbecker Str. - weiter auf Harpener Hellweg - Verlassen des Bereichs PP Dortmund in Höhe Harpener Bach in Richtung Bochum

Bereich Polizeipräsidium Bochum:

Harpener Hellweg - weiter auf Castroper Str. - rechts auf B226 - rechts auf Alleestraße - weiter auf Essener Str. - weiter auf Wattenscheider Hellweg - Verlassen des Bereichs PP Bochum in Richtung PP Essen in Höhe Wattenscheider Hellweg Hausnr. 437

Bereich Polizeipräsidium Essen:

Wattenscheider Hellweg - weiter auf Bochumer Landstraße - rechts auf Rodenseel- straße - links auf Wattenscheider Straße - rechts auf Krayer Str. - links auf Am Zenthof - weiter auf Frillendorfer Str. - rechts auf Burggrafenstraße - links auf Ger- lingstraße - rechts auf Schützenbahn - links auf Viehofer Pl. - weiter auf Friedrich- Ebert-Straße - Kreisverkehr 1. Ausfahrt Segerothstraße - weiter auf Bottroper Str. - Verlassen des Bereichs PP Essen in Richtung PP Bottrop in Höhe Rhein-Herne-Kanal

Bereich Polizeipräsidium Recklinghausen (Bottrop):

weiter auf Borbecker Str. - weiter auf Essener Str. - weiter auf Freiherr-vom-Stein- Straße - weiter auf Friedrich-Ebert-Str. - weiter auf Hans-Sachs-Straße - weiter auf Kirchhellener Str. - weiter auf Oberhausener Str. - weiter auf Bottroper Str. - weiter auf Alleestraße - weiter auf Münsterstraße - weiter auf B225 (Münster Straße) - B225 (Kirchhellener Allee) - links weiter auf B225 - weiter auf B224 - links weiter auf B224

Bereich Kreispolizeibehörde Borken:

B224 - B70 - Ende der Versammlung in Höhe Diestegge

