POL-WAF: Ennigerloh-Westkirchen. Mit Transporter von der Straße abgekommen

Warendorf (ots) - Am Dienstag, 9.1.2024, 18.05 Uhr wurde ein Fußgänger bei einem Unfall auf der B 51 in Telgte verletzt. Der 44-jährige Bochumer querte in Höhe einer rot zeigenden Fußgängerampel die Bundesstraße. Dabei wurde er von dem Auto einer 64-jährigen Telgterin erfasst, die die B 51 in Richtung Telgte befuhr. Rettungskräfte brachten den verletzten 44-Jährigen zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein ...

