Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Gegen schwarzen VW Golf gefahren und geflüchtet

Warendorf (ots)

Zwischen Montag, 8.1.2024, 15.40 Uhr und Dienstag, 9.1.2024, 5.30 Uhr ereignete sich auf dem Pastor-Jenne-Weg, gegenüber Hausnummer 11 in Ahlen eine Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Fahrzeugführer fuhr gegen den hinteren linken Kotflügel des Autos und beschädigte diesen. An Unfallort wurden Fahrzeugteile aufgefunden und sichergestellt. Da weißer Lack auf dem schwarzen VW Golf gesichert wurde, ist von einem weißen Verursacherfahrzeug auszugehen. Dieses dürfte im Frontbereich beschädigt sein. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

