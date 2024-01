Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Unter Drogeneinfluss auf dem E-Scooter gefahren

Warendorf (ots)

Am Montag, 8.1.2023 kontrollierten Polizisten gegen 22.05 Uhr einen E-Scooterfahrer auf der Straße Am Röteringshof in Ahlen. Bei der Überprüfung des 38-Jährigen stellte sich heraus, dass er unter Drogeneinfluss stand. Die Einsatzkräfte nahmen den Ahlener mit, ließen ihm eine Blutprobe entnehmen und untersagten ihm bis zur vollständigen Ausnüchterung die Nutzung von Kraftfahrzeugen.

