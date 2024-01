Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf-Freckenhorst. An mehreren Fahrzeugen Scheiben eingeworfen

Warendorf (ots)

Zwischen Samstag, 6.1.2024 und Sonntag, 7.1.2024 schlugen unbekannte Personen an mehreren Fahrzeugen Scheiben in Freckenhorst ein. Zwei Taten fanden zwischen Samstagabend (20.00 Uhr) und Sonntagmorgen (9.00 Uhr) auf den Straßen Stiftshof und Holtkamp statt. Die beiden weiteren Taten ereigneten sich am Sonntagnachmittag zwischen 14.30 Uhr und 15.00 Uhr auf dem Stiftsmarkt. Zwei Mal machten der oder die Täter Beute. Wer hat dort verdächtige Personen beobachtet? Wer kann Angaben zu den Fahrzeugaufbrüchen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell