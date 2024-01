POL-WAF: Ahlen. Fahrt unter Drogeneinfluss gestoppt

Warendorf (ots) - Ein 33-jähriger Oelder soll am Sonntagmorgen (07.01.2024, 01.30 Uhr) während eines Kneipenbesuchs in Oelde durch einen Unbekannten angegriffen und geschlagen worden sein. Dem 33-Jährigen sei in einer Kneipe an der Ruggestraße ein Glas auf den Hinterkopf geschlagen worden. Zum Arzt würde er sich selbstständig begeben. Beschrieben wird der Tatverdächtige folgendermaßen: 1.80 bis 1.85 Meter groß, ...

mehr