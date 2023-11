Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Einbruch in zwei PKW

Deidesheim/Forst an der Weinstraße (ots)

Im Zeitraum vom 24.11.2023, 16:00 Uhr, bis 25.11.2023, 11:30 Uhr, schlugen Unbekannte in Deidesheim am "Wegkreuz in der Mäusehöhle" die Scheibe eines VWs einer 59-Jährigen ein und stahlen eine Tüte mit einem Adventskalender von der Rückbank. Kurz nach Bekanntgabe des Vorfalls meldete eine 76-Jährige aus Forst an der Weinstraße einen ähnlichen Sachverhalt. Im Zeitraum von max. 15-20min (25.11.2023, 11:30 Uhr bis 11:50 Uhr) wurde bei ihrem VW PKW ebenfalls eine Scheibe eingeschlagen. Der PKW war im rückwärtigen Bereich des Friedhofs Forst an der Weinstraße abgestellt. Die unbekannte Täterschaft entwendete eine auf der Rückbank liegende Handtasche samt Inhalt mit Geldbeutel und Mobiltelefon. Während den sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte die Tüte samt Adventskalender aus erster Tat kurz vor Ortseinfahrt Forst an der Weinstraße, auf der Fahrbahn liegend, durch Kräfte der Polizei Neustadt, aufgefunden werden. Ein ehrlicher 74-Jähriger Finder aus Rödersheim-Gronau, meldete sich am 25.11.2023, gegen 16:00 Uhr, bei der 76-Jährigen Geschädigten, nachdem er beim Spazierengehen auf einem Feldweg in Wachenheim einen Teil der entwendeten Sachen auffand. Bis auf das im Geldbeutel befindliche Bargeld, konnten alle Gegenstände an die Geschädigte übergeben werden.

Die Polizei weist darauf hin, Wertgegenstände und Taschen, auch bei kurzweiliger Abwesenheit, nicht im PKW zurückzulassen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Haßloch, Tel. 06324 9330, entgegen.

A.Sedlmair, PK

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell