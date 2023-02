Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zigarettenautomat entleert

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Kurz nach fünf Uhr am Freitagmorgen bemerkte ein Zeuge, dass sowohl in die Küche als auch in das angrenzende Café auf dem Gelände des Krankenhauses in Stadtroda eingebrochen wurde. Der oder die Unbekannten drangen Gewaltsam in die Räumlichkeiten ein und durchsuchten diese in der weitern Folge. Überdies erfolgte die gewaltsame Öffnung eines Tabakwarenautomates, aus welchem sowohl das Bargeld als auch die Tabakerzeugnisse entwendet wurden. Nach der umfangreichen Spurensicherung wurden die Ermittlungen aufgenommen.

