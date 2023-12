Feuerwehr Hagen

FW Hagen: Explosion in Mehrfamilienhaus, keine Verletzten

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Hagen (ots)

Die Feuerwehr Hagen wurde gegen 12:00 mit dem Stichwort Feuer 2, Explosion in Gebäude alarmiert. Beim Eintreffen bestätigte sich die Meldung, in einer Wohnung im 3. Obergeschoss hatte sich eine Explosion ereignet. Zum Zeitpunkt des Ereignisses befand sich niemand in der Wohnung. Das Haus sowie die beiden benachbarten Gebäude wurden geräumt, Gas und Strom wurden abgeschaltet. Die betroffene Wohnung wurde stark beschädigt. Die Straße im Umfeld ist aktuell noch gesperrt, das Gebäude zurzeit unbewohnbar. Ein Baustatiker untersucht das Gebäude aktuell um die Schäden einschätzen zu können.

Original-Content von: Feuerwehr Hagen, übermittelt durch news aktuell