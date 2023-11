POL-LWL: Autofahrer wird nach Verkehrsunfallflucht gestellt

Valluhn (ots) - Bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Valluhn haben unbekannte Täter am Samstag verschiedene Wertgegenstände gestohlen. Dazu verschafften sich die Täter nach bisherigen Erkenntnissen in der Zeit von 14:45 Uhr bis 20:30 Uhr gewaltsam Zutritt zum betreffenden Wohnhaus in der Dorfstraße und durchsuchten dort die Räumlichkeiten. In der Folge sollen nach einer ersten Übersicht unter anderem ein ...

mehr