POL-DA: Erbach: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Polizei sucht Zeugen

Erbach (ots)

Zwischen 20.30 Uhr am Samstag (29.7.) und 1.19 Uhr am Sonntag (30.7.) suchten Kriminelle ein Mehrfamilienhaus in der Eulbacher Straße heim. Die Unbekannten verschafften sich nach ersten Erkenntnissen durch die Balkontüre gewaltsamen Zutritt in eine dortige Wohnung. Im Inneren durchsuchten sie Schränke und Schubladen nach Wertgegenstände und erbeuteten unter anderem Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren hundert Euro. Im Anschluss flüchteten die Täter mitsamt dem Diebesgut über die Balkontür in unbekannte Richtung.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06062/953-0 beim Kommissariat 21/22 in Erbach zu melden.

