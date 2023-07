Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim

Schwanheim: Zigarettenautomat aufgebrochen

Wer kann Hinweise geben?

Bensheim (ots)

Unbekannte haben sich im Zeitraum zwischen Freitagnachmittag (28.7., 17 Uhr) und Samstagmorgen (29.7., 6.30 Uhr) an einem Zigarettenautomaten in der Schulzengasse im Stadtteil Schwanheim zu schaffen gemacht. Die Kriminellen öffneten den Automaten auf gewaltsame Weise und entnahmen die darin befindliche Geldkassette an sich. Im Anschluss suchten sie mit ihrer Beute das Weite. Angaben zu dem verursachten Schaden können derzeit noch nicht gemacht werden. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei dem zuständigen Kommissariat 41 in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/706-0 zu melden.

