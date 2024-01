Polizei Warendorf

POL-WAF: Kreis Warendorf. Polizei zufrieden mit Verlauf der zahlreichen angezeigten Versammlungen

Warendorf (ots)

Mit zahlreichen eigenen Kräften hat die Kreispolizeibehörde Warendorf am Montag, 8.1.2024 die 15 angezeigten Versammlungen geschützt. Dazu wurden etliche Fahrzeugkonvois polizeilich begleitet. Die Kooperation und Kommunikation mit den Versammlungsleitern und -teilnehmern hat zu einem friedlichen Verlauf des Bauernprotests im Kreis Warendorf beigetragen. In einigen wenigen Fällen kam es zu Abweichungen der vorher vereinbarten Wegstrecke, da sich zu große oder zu viele Fahrzeuge in dem Konvoi befanden. Hier haben die Veranstalter konstruktiv mitgewirkt und eigene Lösungen präsentiert. Die erste Versammlung startete bereits um 5.30 Uhr in Alverskirchen, die letzte Versammlung löste sich um 18.35 Uhr in Oelde auf. Es kam auf den kooperierten Versammlungsstrecken sowie auf den Zuwegen zu Verkehrsbeeinträchtigungen für andere Verkehrsteilnehmer. Größere Störungen oder gar Blockaden der Autobahnzu- und -abfahrten unterblieben.

Am späten Nachmittag soll es bei der Rückreise der Versammlungsteilnehmer zu einzelnen möglichen Nötigungen gekommen sein, als Kraftfahrzeugführer Konvois überholen wollten und das durch mehrere nebeneinander fahrende Traktoren verhindert worden sein soll. Personalien möglicher Tatverdächtiger wurden festgestellt, die Einleitung von Ermittlungsverfahren wird geprüft.

Der Einsatz mit etwa 1.160 Teilnehmern und 950 Fahrzeugen war für die Polizei im Kreis Warendorf eine logistische Herausforderung, sowohl in der Vorbereitung als auch in der Durchführung.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell