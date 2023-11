Polizei Homberg

POL-HR: Nach Fettbrand in Gewerbeobjekt - zwei verletzte Personen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 23.11.2023:

Wabern

Tatzeit: Donnerstag, den 23.11.23; 10:30 Uhr

Am Donnerstagvormittag, gegen 10:30 Uhr, wurde die Feuerwehr zu einem Brand in der Hauptstraße in Wabern alarmiert. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde ein 58-jähriger Mann sowie ein Kleinkind aus Homberg/Efze verletzt.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zu einem unerwarteten Fettbrand, ausgehend von einer Fritteuse in der Küche. Der 58-jährige Mann erlitt so schwere Verbrennungen, dass er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste. Nach aktuellem Kenntnisstand besteht keine Lebensgefahr.

Ein 1-jährige Kleinkind, welches sich in der Nähe zur Küche befand, wurde leicht verletzt. Weitere Gäste des Gewerbeobjektes wurden nicht verletzt.

Der Sachschaden wird auf einen Betrag im mittleren fünfstelligen Bereich geschätzt.

Martin Stumpf, PHK -stellv. Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell