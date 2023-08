Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Mombach - Sprayer beim Sprühen angetroffen

Mainz (ots)

Nach einem Hinweis kann die Polizei am frühen Mittwochabend vier Personen an einem Betonpfeiler der Mombacher Hochtangente beim Sprühen von Graffitis antreffen. Bei der Kontrolle werden bei zwei 25-jährigen Männern dafür typische Utensilien aufgefunden. Bei einer Person wird auch eine geringe Menge Marihuana sichergestellt. Die beiden müssen nun mit einer Anzeige wegen Sachbeschädigung rechnen. In einem Fall zusätzlich wegen des Besitzes von Betäubungsmittel.

