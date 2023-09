Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde

FW-RD: Tag der offenen Tür im Feuerwehrzentrum Rendsburg: Ein voller Erfolg

Für Kreiswehrführer Mathias Schütte ist klar : "Das war eine runde Sache". Mehr Besucher als erwartet kamen am Samstag (09.09.2023) zum "Tag der offenen Tür" in die neue Rendsburger Feuerwehrzentrale. Mehrere hundert Menschen waren gekommen, um sich in den Hallen und auf dem rund 4.000 Quadratmeter großen Areal umzusehen. Bereits im Februar war das 16,7 Millionen Euro teure Zuhause von Löschzug Gefahrgut, der Technischen Einsatzleitung und der feuerwehrtechnischen Zentrale offizell eingeweiht worden. Jetzt hatten die Frauen und Männer von Feuerwehren aus dem Kreis und aus dem ganzen Land die Gelegenheit hinter die 26 Tore der Anlagen an der Karl-von-Drais-Straße zu blicken. "Eine wunderbare Gelegenheit, den Familien einmal zu zeigen, was wir so machen" sagt Lars Wichman, Leiter des Löschzuges Gefahrgut. Und die Gelegenheit zur Präsentation der Fähigkeiten und Ausrüstungen wurde reichlich genutzt: Die Vorführungen der Drohnengruppe, der Technischen Einsatzleitung waren Publikumsmagneten. Bei den Präsentationen vom Löschzug Gefahrgut litten die Besucher, angesichts der hochsommerlichen Temperaturen, mit den Kameraden in den Schutzanzügen. Natürlich gab es auch für die Jüngsten passende Highlights. So durfte der neunjährige Oskar auf dem Quad probesitzen während der gleichaltrige Thore das Fahrerhaus eines Gerätewagens kaum noch verlassen wollte. Beide werden ihren Einsatz in guter Erinnerung behalten - dank Mamas Handy-Fotos. Abgerundet von Spielmöglichkeiten für die Kleinsten und Verpflegung für alle Besucher war die Veranstaltung ein voller Erfolg. Torsten Heinz, Leiter der Technischen Einsatzleitung, zieht seine angemessene Bilanz : "Das hat sich gelohnt".

