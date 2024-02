Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Tannenbaum verloren - Rollerfahrer kam zu Fall

Bühl (ots)

Ein verlorener Tannenbaum führte am Donnerstagmorgen auf der L76 zum Sturz und leichten Verletzungen eines Rollerfahrers. Ein bislang unbekannter Autofahrer mit Anänger soll gegen 7 Uhr auf der Fahrt zwischen Lichtenau und Moos, in Höhe des dortigen Sportplatzes, einen ungenügend gesicherten Tannenbaum verloren haben. Ein dem Fahrzeuggespann nachfolgender Rollerfahrer kollidierte mit dem Tannenbaum, kam zu Fall und verletzte sich dadurch leicht. Der 18-Jährige wurde zur Behandlung seiner Verletzungen in ein nahegelegenes Klinikum gebracht. An seinem Roller entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Die Beamten des Polizeireviers Bühl haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können, sich unter der Rufnummer 07223 99097-0 zu melden.

