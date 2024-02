Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gengenbach/Bermersbach - Gebäudebrand

Gengenbach/Bermersbach (ots)

Am Freitagabend, gegen 18:20 Uhr, meldeten mehrere Zeugen über Notruf einen Gebäudebrand in Gengenbach/Bermersbach, Straße Hausmatt. Nach ersten Erkenntnissen der Einsatzkräfte gerieten auf der Terrasse des betroffenen Gebäudes Gartenmöbel in Brand. Das Feuer griff auch auf das Dach des Einfamilienhauses über. Die Bewohner des Anwesens waren zu diesem Zeitpunkt nicht anwesend. Die Feuerwehr, ausgerückt mit 40 Einsatzkräften und 12 Einsatzfahrzeugen, hatte den Brand schnell gelöscht. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 100 000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist derzeit unklar, Ermittlungen hierzu sind in vollem Gange.

/CJA

