Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verkehrsunfall

Ense - Bremen (ots)

Am 29. September, um 13:15 Uhr, kam es an einem Fußgängerüberweg auf der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 93-jährige Daimler-Fahrerin aus Ense war in Richtung Kreisverkehr unterwegs. Kurz vor dem Kreisverkehr lief plötzlich ein 13-jähriges Mädchen auf den Zebrastreifen. Das Mädchen sah sich nach ihren Freunden um und achtete nicht auf den Verkehr. Die 93-Jährige konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Die 13-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Sie wurde zur medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. (ja)

